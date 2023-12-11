Построенный для сахалинской переправы паром "Александр Деев" отправят на доработку

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Грузопассажирское автомобильно-железнодорожное судно "Александр Деев", построенное для паромной переправы между Сахалином и материковой частью РФ, не может принимать железнодорожные вагоны из-за несовместимости рельс причала и судна, оно нуждается в доработке. Об этом сообщила пресс-служба АО "Сахалинский пассажирский флот" (арендатор судна).

По ее данным, "Александр Деев", построенный ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), 1 сентября 2023 года прибыл в сахалинский морской порт Холмск для работы на переправе. На его борту находились представители завода-изготовителя и группа специалистов, осуществлявших наблюдение за строительством.

"После завершения пробной швартовки и накатки железнодорожных вагонов выявлено несоответствие соосности рельс причальной инфраструктуры и парома. Для выяснения причин несоответствия создана межведомственная комиссия при участии представителей судовладельца и владельцев портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Комиссия установила, что для обеспечения безопасной накатки и выкатки железнодорожных вагонов владельцам причалов в порту Ванино (Хабаровский край) и Холмск (Сахалин) необходимо привести в нормативное состояние изношенную береговую инфраструктуру, а судовладельцу – "модернизировать судно, а именно доработать его привальный брус".

Специалисты подготовили план мероприятий, который должен быть реализован до конца первого полугодия 2024 года, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что АО "Сахалинский пассажирский флот" (Сахпасфлот) является арендатором парома и не имеет права самостоятельно принимать решение о его технической доработке или изменении конструктива. Этим займется собственник парома - ГТЛК - "на основании допроектирования и согласования проекта". АО "Сахпасфлот" окажет методическую помощь в формировании задания на проектирование.

Пресс-служба напоминает также, что в морском порту Холмск в настоящее время ведется работа по модернизации паромного комплекса и реконструкция входного мола. Завершить её планируется в первом полугодии 2024 года и в 2025 году соответственно.

"Александр Деев" за сентябрь-ноябрь перевез около 2 тыс. автофур с грузами и около 600 легковых автомобилей, 3 тыс. пассажиров. Новое судно одновременно способно перевезти больше автомобилей, чем действующие старые паромы, так как имеет две грузовые палубы, поясняет пресс-служба компании-арендатора.

Железнодорожные вагоны на Сахалин в настоящее время продолжают возить паромы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10". "Отправка (вагонов - ИФ) с порта Ванино регулярная, накопление находится в нормативных значениях. Ситуация находится под контролем профильных министерств и ведомств и под надзором Дальневосточной транспортной прокуратуры", - цитирует пресс-служба и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

Как сообщалось, в июне 2017 года ПАО "Амурский судостроительный завод" начало строительство двух паромов "Александр Деев" и "Василий Ощепков" для линии Ванино-Холмск. Заказчиком выступила ГТЛК. Тогда сообщалось, что стоимость паромов – 9,8 млрд рублей, из них более 5,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, остальное – средства бюджета Сахалинской области.

ГТЛК заключила контракт с АСЗ в декабре 2016 года. Суда предполагалось передать заказчику в декабре 2019 года, однако из-за введенных в отношении предприятия санкций ему пришлось менять оборудование, искать других поставщиков, что привело к увеличению сроков контрактов. Завод получил отсрочку. В результате "Александра Деева" сдали в эксплуатацию летом 2023 года, "Василия Ощепкова" планируют сдать в 2024 году.

Эти суда идентичны, имеют усиленный корпус арктического класса Arc5. По своим характеристикам они превосходят действующие на линии паромы: каждое может одновременно взять на борт 26 вагонов или 30 цистерн, 15 автопоездов, а также 150 пассажиров.

Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. В настоящее время здесь эксплуатируются три парома, средний возраст которых составляет более 30 лет.

Согласно ЕГРЮЛ, АО "Сахпасфлот" зарегистрировано 1 июня 2021 года в Южно-Сахалинске с уставным капиталом в размере почти 4,3 млрд рублей, его владельцем является Минимущества Сахалинской области. На сайте компании сообщается, что ее основной деятельностью является оказание услуг морских перевозок пассажиров, багажа и грузов на регулярной морской линии Корсаков (юг Сахалина) - Курилы. Компания зарегистрирована в Федеральном агентстве морского и речного транспорта в качестве оператора этой морской линии. Флот состоит из трех грузопассажирских судов: "Адмирал Невельской" (2020 год постройки), "Павел Леонов" (2021 год), "Александр Деев" (2023 год).

"Адмирал Невельской" и "Павел Леонов" были построены ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по заказу Сахалинской области на средства областного бюджета для перевозок между Сахалином и Курилами.