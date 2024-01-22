Азербайджан поставил в Россию 3,3 миллиона яиц

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана было ввезено 3,3 млн штук пищевых яиц, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.

21 января в Россию поступила очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук), их ввезли через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" для дальнейшей реализации на территории России. По прибытии груза на склады временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

По данным Россельхознадзора на 19 января, из Азербайджана в Россию было ввезено 3 млн яиц, из Турции - 1,2 млн.