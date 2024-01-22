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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минсельхоз ожидает роста производства молока на 360 тыс. т за счет новых ферм

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фермы, которые были введены в АПК РФ до 2024 года и которые находятся на стадии достижения проектной мощности, а также фермы, которые будут введены в этом году, позволят нарастить производство молока в текущем году на 360 тыс. тонн, прогнозируют в Минсельхозе.

Как сообщается в презентации замминистра сельского хозяйства Андрея Разина на первом форуме лидеров молочной индустрии, в этом году планируется ввести 61 ферму, прибавка от которых составит 176 тыс. тонн. Введенные ранее 72 фермы добавят 186 тыс. тонн молока.

За период с 2014 по 2023 годы в РФ были реконструированы или модернизированы 754 молочные фермы, построены 1 293 объекта, создано 907,9 тыс. скотомест.

"Несмотря на все сложности, мы сохранили инвестиционную активность, продолжили развивать новые проекты, и это мы будем продолжать и в 2024 году. Мы рассчитываем не менее 50 тыс. скотомест ввести за счет новых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории страны", - сказал Разин на форуме.

По его словам, в числе мер господдержки удалось сохранить компенсацию части затрат на строительство и модернизацию молочных ферм. "В прошлом году все проекты по молочному направлению находили поддержку из федерального бюджета. Мы будем и дальше поддерживать инвестиционное развитие отрасли", - заверил замминистра.

"Что касается объемов производства, видим, что, несмотря на все сложности, мы стабильно развиваемся и стабильно растем последние годы. И ежегодно увеличиваем общий объем производства молока. С 2016 года стабильно прирастаем, и 2023 год не будет исключением. Рассчитываем, что достаточную серьезную прибавку к уровню предыдущего года мы увидим", - сказал Разин.

Как прогнозирует замминистра, "в горизонте двух-трех лет можно говорить о более серьезном, амбициозном инвестиционном развитии с прицелом не только на обеспечение внутреннего потребления, но и с потенциалом выхода на внешние рынки".

Разин также считает, что настало время подумать над созданием "такой узкоспециализированной отрасли, как кормопроизводство", рынка сочных кормов. "С учетом изменения в том числе климатической повестки, с учетом постоянного давления со стороны высокомаржинальных, более благоприятных для растениеводства регионов, есть смысл подумать о том, что у нас должны появиться участники рынка, которые занимаются исключительно кормами для животноводства, массовыми объемными кормами, в том числе и используя потенциал территорий, которые сегодня для классического растениеводства менее привлекательны", - заявил он, добавив, что имеет в виду Нечерноземную зону.

"Там большое количество свободных земель, есть определенные программы для развития, стимулирования, включения их в оборот, и это является неплохой базой для разворачивания таких дивизионов по производству кормов для животноводческих предприятий", - сказал Разин.

В 2022 году РФ произвела 32,984 млн тонн молока против 32,339 млн тонн в 2021 году. Данные за 2023 год пока не опубликованы.

Минсельхоз
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