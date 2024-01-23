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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

"Уральские авиалинии" в феврале запустят чартеры из Москвы в Шарм-эль-Шейх

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" с 14 февраля планируют запустить чартерные рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщил аэропорт "Домодедово", где базируется перевозчик.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по заказу туроператора FUN&SUN.

Как сообщалось, с 15 февраля "Уральские авиалинии" открывают чартеры в Шарм-эль-Шейх из Волгограда. Полетная программа продлится до 9 мая.

Самолетный парк "Уральских авиалиний" сформирован из 52 Airbus семейства A320, приобретенных по договорам с иностранными лизингодателями. В декабре компания сообщала о страховом урегулировании по 19 самолетам с ирландской группой AerCap, вследствие чего лайнеры перешли в российскую собственность (что позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за западных санкций). После этого перевозчик объявил об открытии рейсов по ряду международных направлений, включая Азербайджан и Узбекистан.

Уральские авиалинии Москва Шарм-эль-Шейх
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