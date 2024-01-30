Туроператоры сообщили о стабилизации спроса на Египет во второй половине зимы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спрос на туры в Египет стабилизировался во второй половине зимы, направление занимает первое-второе место в рейтинге наиболее популярных у российских туристов, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные агрегаторов пакетных туров.

По данным группы компаний "Слетать.ру", уровень спроса на февраль-март на 17% превышает показатель за тот же период год назад.

"Во второй половине этого зимнего сезона Египет, как и в 2023 году, по популярности у наших клиентов занимает второе место. Доля направления в общем объеме продаж, несмотря на заметное расширение географии зарубежного туризма, снизилась лишь на 2% по сравнению с прошлым годом и составляет 17%. При этом глубина продаж осталась та же - 40 дней", - сказала руководитель по продвижению Елизавета Тимошенко.

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что в январе-феврале 2024 года отдыхать на Красное море поедут на 8% больше туристов, чем в аналогичный период 2023

"Уже два года подряд у российских туристов наибольшей популярностью среди египетских курортов пользуется Шарм-эль-Шейх. Его доля в этом году увеличилась с 47% до 50%. На втором месте Хургада, на третьем - Сахль-Хашиш, на четвертом - Макади", - сообщил он.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эль-Шейх, она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&Sun.

"В конце зимы на курортах Египта устанавливается комфортная для купания погода, есть стабильный спрос на пляжный отдых, очень многие туристы едут, чтобы насладиться подводным миром Красного моря. Люди готовы лететь даже 6-8 часов, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений - ОАЭ и Таиланда. При этом аэропорты на юге России временно не работают, туристы вынуждены летать через Москву, на что уходит больше времени. Прямые рейсы гораздо удобнее. Например, из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх лететь всего около четырех часов", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.

По ее словам, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады востребованы в равной степени, бронируются в основном отели 4-5*. Туристы едут в среднем на семь ночей, средняя глубина бронирований - 35 дней, но доходит и до 290 дней. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта стараются бронировать заранее, за два-три месяца.

В октябре-декабре 2023 года продажи туров в Египет были ниже ожиданий туроператоров из-за роста цен и палестино-израильского конфликта. Компаниям пришлось отменять часть заявленных полетных программ.

По данным Погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2023 года в Египте отдохнули почти 740 тыс. российских туристов.