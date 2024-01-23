Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обстрелы Харькова и Киева, произошедшие во вторник, не являются российским ответом на воскресный удар по рынку в Донецке, военные РФ не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, можно ли говорить, что обстрелы Харькова и Киева стали ответом на удар по Донецку.

"Нет, нельзя", - отреагировал Песков.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - подчеркнул он.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в воскресенье по Кировскому району Донецка был нанесен "комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм". По его данным, в результате атаки 27 человек погибли, еще 25 получили ранения.