Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обстрелы Харькова и Киева, произошедшие во вторник, не являются российским ответом на воскресный удар по рынку в Донецке, военные РФ не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, можно ли говорить, что обстрелы Харькова и Киева стали ответом на удар по Донецку.

"Нет, нельзя", - отреагировал Песков.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", - подчеркнул он.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в воскресенье по Кировскому району Донецка был нанесен "комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм". По его данным, в результате атаки 27 человек погибли, еще 25 получили ранения.

Дмитрий Песков Донецк Киев Харьков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

В МИД РФ подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

Пожар на терминале "НОВАТЭКа" в Усть-Луге полностью потушили

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });