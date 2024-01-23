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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Дума призвала ООН и парламенты стран мира осудить действия Киева

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла обращение "К ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ".

В документе осуждается "неизбирательный преднамеренный обстрел из реактивных систем залпового огня 21 января 2024 года рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района города Донецка, который унес жизни 27 мирных граждан".

В обращении Госдумы говорится, что "смертоносные атаки против мирных граждан подтверждают полную недоговороспособность режима Зеленского, его открытое нежелание урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами".

Депутаты Госдумы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить действия киевских властей, "дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям".

Кроме того, в Госдуме призывают к конструктивному диалогу и взаимодействию "со всеми, кто заинтересован в искоренении террористической угрозы и неонацистских идей, кто исповедует не на словах, а на деле принципы добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и мирного развития общего дома наших народов - Европейского континента".

ООН Донецк Госдума Украина
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