Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса
Фото: Abaca Press/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - После трагического случая с котом Твиксом при комитете Госдумы РФ по экологии будет сформирована рабочая группа по доработке правил перевозки домашних животных, сообщил председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

В РоссииПроводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели котаПроводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели котаЧитать подробнее

"История, которая произошла с котом по имени Твикс, вызывает глубокое сочувствие. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Внимание следует уделить не только ж/д-перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Кобылкин, при комитете будет сформирована рабочая группа, включающая членов транспортного комитета, представителей РЖД и общественности, которая займется доработкой правил. В начале февраля состоятся обсуждения предложений по доработке правил перевозки домашних животных.

Зампред комитета Владимир Бурматов сообщил, что он возглавит рабочую группу по изменению правил перевозки животных.

В свою очередь Кобылкин сообщил, что 75% владельцев собак и 50% владельцев кошек когда-либо путешествовали со своими питомцами. Согласно данным РЖД, за прошлый год было перевезено около 700 тысяч животных, а авиакомпания S7 сообщает, что более 2 тыс. питомцев перевозятся каждую неделю.

"Закон "Об ответственном обращении с животными" задал основу, а перевозчики активно включились в процесс, создавая специальные подразделения для защиты животных во время путешествий. Однако ключевую роль в дальнейшем прогрессе играют внутренние регламенты компаний и ответственное поведение самих пассажиров", - уточнил он.

В качестве примера новых решений Кобылкин привел планы РЖД по персонализации при перевозке животных. Информация о питомцах будет доступна проводникам через мобильные устройства, что позволит улучшить контроль и безопасность.

11 января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота Твикса на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом.

Дмитрий Кобылкин РЖД Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });