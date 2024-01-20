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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Кот, которого высадили из поезда в Кирове, погиб

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кот Твикс, пропавший во время поездки в поезде "Екатеринбург-Санкт-Петербург" и которого искали 300 волонтеров, найден мертвым, сообщила "Интерфаксу" одна из волонтеров Ольга Кудряшова.

"Да, хозяин опознал (кота - ИФ)", - сказала она.

Как сообщалось, питомец пропал 11 января. Кота в поезде вез родственник хозяев животного, в пути он выбрался из специальной переноски. В сообщении Кировского линейного МВД на транспорте говорится, что, как пояснила работница железной дороги, после посадки в поезд пассажиры сказали ей о гуляющем по вагону коте.

"Проводница, опросив всех присутствующих, не нашла хозяина питомца. Решив, что кот беспризорный и случайно забрел во время стоянки поезда, выпустила кота на улицу", - говорится в сообщении.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку. РЖД проводит служебное расследование.

Животное в Кирове искали около 300 человек.

Киров
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