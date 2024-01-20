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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что в связи с гибелью кота, высаженного проводницей из поезда в Кирове, вносит изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК".

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"Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале РЖД.

В компании сообщили, что было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации с гибелью кота. "Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь", - сообщают в РЖД.

В компании выразили сожаление в связи с гибелью кота Твикса и принесли извинения его владельцам.

Как сообщалось, кот Твикс пропал 11 января. Родственник хозяев животного вез его в поезде "Екатеринбург-Санкт-Петербург", в пути животное выбралось из переноски. В сообщении Кировского линейного МВД на транспорте говорится, что, как пояснила работница железной дороги, после посадки в поезд пассажиры сказали ей о гуляющем по вагону коте. "Проводница, опросив всех присутствующих, не нашла хозяина питомца. Решив, что кот беспризорный и случайно забрел во время стоянки поезда, выпустила кота на улицу", - говорится в сообщении. 20 января волонтеры нашли тело пропавшего животного.

РЖД
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