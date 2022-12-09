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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В РПЦ предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Голикова предложила Минпромторгу и Минздраву рассмотреть эту инициативу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также рекламу таких продуктов, так как они зачастую являются "провайдерами наркомании", заявил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.

"Мы считаем, что в настоящий момент имеющегося государственного регулирования распространения энергетических напитков недостаточно. Массовая доступность этих веществ формирует представление о них, как о безобидном явлении, не обладающем негативным эффектом, влияющим на состояние здоровья. Это не так", - сказал Лукьянов в пятницу на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По его словам, "порог входа в наркотическое потребление снижается, как правило, через употребление энергетических напитков, и они являются своего рода провайдерами наркомании". Лукьянов отметил, что энергетики по составу относятся к психоактивным веществам.

"Мы предлагаем Минпромторгу России совместно с Минздравом рассмотреть возможность на основании регионального опыта ввести на федеральном уровне запрет на продажу несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих энергетических напитков, а также запрет на их рекламу", - сказал он.

Лукьянов также предложил поручить Минюсту усилить меры административной и уголовной ответственности за распространение и тиражирование информации, содержащей пропаганду употребления алкоголя, наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, а также установить порядок досудебного закрытия ресурсов, содержащих такую информацию.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть данную инициативу и высказать свое мнение.

"Здесь прежде (надо - ИФ) дать поручение нашим непосредственным федеральным органам, которые в этом задействованы - и Минпромторг, и Минздрав, и ряд других федеральных органов - чтобы они высказали свое суждение и четкую позицию относительно отношения к этому предложению", - сказала Голикова.

По ее мнению, данное предложение вызовет разногласия между ведомствами. "Предложение РПЦ есть, они могут быть отработаны", - добавила она.

РПЦ
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