Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Статус многодетной семьи будет устанавливаться в РФ бессрочно

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Указ президента о едином статусе многодетной семьи, подписанный накануне, позволяет установить такой статус бессрочно и позволит гарантировать меры социальной поддержки многодетным семьям на всей территории России, в том числе при переезде из региона в регион, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Многодетная - это семья, имеющая трех и более детей. Ее статус устанавливается бессрочно. Социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа", - сказал Путин на церемонии, дающей старт Году семьи в России.

Как отметил президент, "решение о едином статусе многодетной семьи важно прежде всего для гарантированного обеспечения мерами социальной поддержки таких семей во всех регионах России, чтобы многодетная семья, путешествуя или переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получит установленные меры поддержки".

При этом он подчеркнул, что субъекты федерации должны предлагать дополнительные меры поддержки таких семей.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });