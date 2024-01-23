Статус многодетной семьи будет устанавливаться в РФ бессрочно

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Указ президента о едином статусе многодетной семьи, подписанный накануне, позволяет установить такой статус бессрочно и позволит гарантировать меры социальной поддержки многодетным семьям на всей территории России, в том числе при переезде из региона в регион, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Многодетная - это семья, имеющая трех и более детей. Ее статус устанавливается бессрочно. Социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа", - сказал Путин на церемонии, дающей старт Году семьи в России.

Как отметил президент, "решение о едином статусе многодетной семьи важно прежде всего для гарантированного обеспечения мерами социальной поддержки таких семей во всех регионах России, чтобы многодетная семья, путешествуя или переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получит установленные меры поддержки".

При этом он подчеркнул, что субъекты федерации должны предлагать дополнительные меры поддержки таких семей.