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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

МВД РФ заявило о "вербовке" украинскими спецслужбами россиян в телеграм-каналах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о попытках вовлечения россиян в разведывательную деятельность, нацеленную на оборонный потенциал страны, со стороны украинских спецслужб.

"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. Используя в таких Telegram-каналах методики "геймификации", вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале", - сообщила журналистам официальный представитель министерства Ирина Волк.

В этой связи в МВД напомнили об уголовной ответственности за передачу сведений иностранной разведке.

"Действия, направленные на сбор и передачу по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации в соответствии со статьей 276 УК РФ квалифицируются как шпионаж, за который предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет лишения свободы", - резюмировала представитель ведомства.

МВД РФ Ирина Волк Украина
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