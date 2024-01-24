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В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об итогах работы московских ярмарок в 2023 году, их посетили 6 млн человек, было реализовано 11 642 тонны продукции.

"Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок - шесть открылись в 2023 году, включая рыбный рынок "Москва - на волне" в Косине-Ухтомском. А вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. В общей сложности это 2,7 тыс. торговых точек и более 6 тыс. рабочих мест. Только в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 млн человек. Реализовано 11 642 тонны продукции", - написал Собянин в своем личном блоге в среду.

Мэр добавил, что особенностью ярмарок является акцент на сезонных и региональных продуктах со всей России. Свежую сельскохозяйственную продукцию привозят фермеры из 3 стран СНГ и 47 регионов.

Сергей Собянин Москва
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