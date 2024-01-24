В Думе отложили до II чтения параметры отбора НПФ для пенсионных взносов ЦБ

Пока депутаты приняли в I чтении законопроект о возможном перечислении средств пенсионного фонда Банка России в НПФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект, по которому средства пенсионного фонда Банка России можно будет использовать для дополнительного пенсионного обеспечения служащих регулятора с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Правила отбора этих НПФ депутаты обсудят позже.

Законопроект № 412057-8 в палату в конце июля 2023 года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующее регулирование не предполагает перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ.

"Сегодня пенсионные накопления граждан, которые работают в ЦБ, они управляются фактически самим ЦБ. Очевидно, что профессионально управлять так, как негосударственный пенсионный фонд этими деньгами, вряд ли - с моей точки зрения, я могу ошибаться - смогут те лица, которые в ЦБ занимаются чем-то еще другим, поэтому вот такое предложение возникло. Причем оно не жесткое. Мы предоставляем право ЦБ такое решение принять о том, что работники ЦБ свои средства будут перечислять в НПФ, которые будут отобраны по конкурсу", - сказал, представляя законопроект на пленарном заседании, Анатолий Аксаков.

"Я хотел бы также отметить, что была жесткая дискуссия на комитете (по финансовому рынку - ИФ), потому что сразу возник вопрос: а какой НПФ будет управлять этими деньгами? И не станет ли так ситуация, что отобранный пенсионный фонд он как бы будет лучше других. Если ЦБ отобрал его, то это - что-то более качественное, чем остальное. У нас больше десятка, почти 20 НПФ, поэтому вопрос возник, мы его будем обсуждать во втором чтении", - сказал депутат.

Поправки вносятся в ст. 89 закона о ЦБ. Сейчас там говорится о том, что совет директоров регулятора создает пенсионный фонд для дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России, а также организует страхование жизни и медицинское страхование своих служащих. В новой версии определяется, что совет директоров организует дополнительное пенсионное обеспечение и личное страхование служащих Банка России.

"Проектируемые положения позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствуют эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России", - говорилось в пояснительной записке.

В случае принятия норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.