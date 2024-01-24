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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В МИД РФ назвали крушение российского Ил-76 терактом и призвали осудить его

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 заявили, что международные структуры и мировая общественность должны осудить данный теракт.

"Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что нынешняя власть на Украине "представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, ее простым гражданам, всему миру".

"Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима", - отметили на Смоленской площади.

Ранее в среду министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинскими военными.

"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - сообщили в ведомстве в среду.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолет военно-транспортной авиации России выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Находившиеся на борту 65 украинских военных, шесть членов экипажа и трое российских военных сопровождения погибли.

МИД РФ Минобороны РФ Белгородская область Украина
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