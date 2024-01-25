Якутия после резонансного убийства местного жителя усилит контроль за мигрантами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Якутии будет серьезно усилена работа по контролю привлечения иностранной рабочей силы, чтобы в регион не въезжали "криминальные элементы", заявил глава Якутии Айсен Николаев по итогам совещания.

"По итогам совещания поручил проверить работодателей, у которых работают трудовые мигранты и места их массового проживания. А также усилить контроль за постановкой на воинский учет иностранных граждан, получивших в последние годы российское гражданство", - написал глава Якутии в своем телеграм-канале.

Уточняется, что проверка коснется в целом всех работодателей, которые привлекают к работе мигрантов, особенно в строительной отрасли, торговле.

Николаев также поручил провести проверку в отношении всех участников произошедшего 21 января конфликта, в котором погиб 26-летний житель республики. "Проверить законность их пребывания в стране. В случае наличия у них гражданства РФ – провести проверку его получения", - добавил он.

В произошедшем 21 января убийстве 26-летнего мужчины обвиняется 18-летний житель Якутска (по части 1 статьи 105 УК РФ). Трагедия вызвала большой резонанс в регионе. В соцсетях и мессенджерах распространялись призывы о проведении митингов и акций. Поводом послужило то, что подозреваемый родом из Таджикистана, погибший – уроженец Намского района Якутии.

Как отметил на совещании Николаев, которого цитирует его пресс-служба, "тема мигрантов в целом по стране имеет повышенный интерес общества". "По результатам 2023 года у нас в республике снизилось количество преступлений со стороны мигрантов. Но последние события обострили внимание населения. Все участники конфликта, произошедшего 21 января в Якутске, оперативно выявлены и задержаны", - добавил глава Якутии.