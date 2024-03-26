Президент РФ просит прокуроров усилить контроль за законностью в сфере миграции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил прокуроров усилить контроль за соблюдением законности в миграционной сфере, беспокоящей, по его словам, миллионы людей.

"Важнейшая задача прокуратуры - контроль и координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью", - сказал Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ во вторник.

По его словам, "в прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен все-таки незначительный, но рост".

"Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов, эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере - очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в 2023 году прокуроры поддерживали в судах государственное обвинение по более чем 700 тыс. дел.

"Рассчитываю, что вы будете и впредь профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений", - заключил президент.