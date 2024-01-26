Путин заявил, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.

"Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнёрства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - написал Путин.