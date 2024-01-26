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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В таможне РФ сообщили, что пропуск грузовиков в Литву из Калининграда ограничен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Очередь из грузовых машин на российско-литовской границе постепенно увеличивается, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"В течение недели очередь из грузовиков, выезжающих в Литву в пункте пропуска "Чернышевское", постепенно увеличивалась. На утро пятницы пропуска ожидало 80 единиц грузового транспорта, на нейтральной полосе после оформления российской стороной - еще 25 единиц", - сказали в таможне.

Причина - медленная работа литовской таможни с необъяснимыми перерывами в пропуске машин, пояснили в ведомстве.

Так, минувшей ночью с 5:00 до 8:00 Литва не приняла ни одного грузового автомобиля. При этом официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало.

В свою очередь ФГУП "Росгранстрой" сообщает в своем телеграм-канале, созданном для отслеживания электронной очереди проезда грузовиков через "Чернышевское", что пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен. За последние три часа было пропущено лишь шесть грузовиков.

Отставание от зарезервированного времени пропуска автомашин через границу в электронной очереди составляет 102 часа или более четырех суток.

Ранее сообщалось, что очереди из грузовиков на границе с Литвой в Чернышевском не было с конца декабря 2023 года. Тогда ситуация была напряженной в течение нескольких недель, когда проезда в Литву ожидало одномоментно до 250 автомашин.

С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако очередь нередко работает с задержкой из-за проволочек сопредельной стороны.

Литва в последние месяцы ужесточает контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении этих государств.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур, как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.

Калининград Литва
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