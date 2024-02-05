Пропуск грузовиков на границе с Литвой по-прежнему ограничен

Отставание от зарезервированного времени пропуска машин через границу составляет 189 часов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области и федеральные структуры пытаются решить проблему появления очереди на российско-литовской границе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

"Ситуация с ограничением пропуска грузовых автомашин на литовской стороне остается напряженной. Число желающих пересечь границу кратно превышает пропускные возможности, искусственно сдерживаемые литовской стороной. Отставание от зарезервированного времени увеличивается. И этот вопрос власти пытаются решить совместно с Минтрансом РФ, Росгранстроем, областной таможней и пограничниками", - сказали в пресс-службе.

Так, принято решение о введении с 3 февраля нового порядка бронирования времени прохождения границы автомашинами. Теперь выдача броней будет продлена с одних суток до 15. При этом прежнее ночное бронирование отменяется, перевозчики могут приехать в любое время. Если схема покажет свою эффективность, глубина бронирования будет увеличена.

Это позволит перевозчикам заранее планировать пересечение границы, ориентируясь на фактическое время прохождения пункта пропуска Чернышевское автомашинами за несколько предыдущих дней.

Как отмечает "Росгранстрой" в своем телеграм-канале, созданном для отслеживания электронной очереди проезда грузовиков через Чернышевское, в понедельник, 5 февраля границу пересекают те перевозчики, должен был это сделать еще 28 января. Отставание от зарезервированного времени пропуска автомашин через границу в электронной очереди составляет 189 часов.

В настоящее время в очереди стоят порядка 80 автомашин. При этом пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен.

Очереди из грузовиков на границе с Литвой в Чернышевском стали почти регулярно появляться с лета 2023 года.

С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако очередь нередко работает с задержкой из-за проволочек сопредельной стороны.

Литва в последние месяцы ужесточает контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомиссии о санкциях в отношении этих государств.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.