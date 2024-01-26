Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек

Президент РФ Владимир Путин Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В зоне СВО, протяженность которой составляет почти 2 тыс. км, находятся свыше 600 тыс. российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решений. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км, - и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек", - сказал он на встрече со студентами-участниками СВО.

По словам Путина, механизм обеспечения специальной военной операции, равно как и любой другой государственный механизм, "работает с известными административными издержками".

Президент также заявил об уверенности в достижении целей специальной военной операции.

По его словам, начало СВО было не началом войны, а попыткой прекратить войну, начатую украинским руководством.

"Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил", - подчеркнул президент.

"Что касается решения о начале СВО, я много раз об этом говорил, но в этой аудитории скажу еще раз. Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России, никаких. И при решении вопросов подобного рода других мотивов быть и не может, и не было", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия всячески старалась выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. "Чего только ни делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли. Ну, все. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза, фактическим хозяином были националисты и те, кто их представляет", - сказал Путин.

Он заметил, что кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, все равно националистическая платформа и ее представители очень быстро всех подчиняли своей воле. "Потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки", - сказал Путин.

При этом Россия, отметил он, "очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами, выстраивала отношения". "И в мыслях не было никаких других (средств - ИФ)", - сказал президент РФ.