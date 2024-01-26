Вопрос об освобождении от имущественного налога семей участников СВО скоро решится

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вопрос об освобождении от имущественного налога членов семей участников военной спецоперации будет решен в ближайшее время, пообещал студентам-участникам СВО президент Владимир Путин

"Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, и правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже нам пару-тройку недель потребуется, но мы это сделаем", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в России действует правило, согласно которому от этого налога освобождаются участники специальной военной операции, а члены семьи - нет.

"И тогда получается, что если, допустим, несовершеннолетние дети или жены, супруги, являются собственниками жилого помещения, то они тогда должны платить. Но по сути дела, вы должны за них платить. Имущественный налог - это местный налог, не федеральный. Но если уж государство делает что-то, то делать должно основательно", - сказал Путин.

Так он ответил одному из участников встречи, который попросил продолжить совершенствование работы по помощи многодетным семьям - освободить от имущественного налога не только одного из членов семьи, но и несовершеннолетних детей.