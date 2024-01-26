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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

ЦИК РФ завершил проверку подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России провел проверку подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ; их качество позволит комиссии рассмотреть вопрос о его регистрации кандидатом на выборах, Об этом сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объеме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ. Проверялось 60 тыс. подписей, выбранных случайным методом. Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб Путина", - сказал Булаев в пятницу.

При этом, по его словам, подписи отличались высоким качеством.

"Выявлены буквально единичные недостатки, которые мы предъявили в протоколе, а именно по нескольким десяткам подписей, что позволяет рассмотреть вопрос о регистрации", - отметил замглавы комиссии.

22 января текущего года из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на предстоящих выборах. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владимир Путин
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