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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Путина кандидатом на выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента 29 января, следует из проекта повестки заседания ЦИК, который опубликован на сайте комиссии.

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"О регистрации кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", - говорится в проекте повестки.

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владимир Путин
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