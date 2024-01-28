ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Путина кандидатом на выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента 29 января, следует из проекта повестки заседания ЦИК, который опубликован на сайте комиссии.

"О регистрации кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", - говорится в проекте повестки.

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.