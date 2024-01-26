Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Запасы зерна в сельхозорганизациях России на конец 2023 года снизились на 1,7%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на конец декабря 2023 года составляли 34,7 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В том числе имелось 21,8 млн тонн пшеницы (на 1,6% меньше) и 3,7 млн тонн кукурузы (на 2% больше).

Запасы масличных культур снизились на 13,2%, до 5,5 млн тонн, в том числе подсолнечника - на 7%, до 2,7 млн тонн.

Кроме того, в сельхозорганизациях имелось 3,4 млн тонн сахарной свеклы (на 4,9% меньше), 1,9 млн тонн картофеля (на 37% больше), 595,3 тысячи тонн овощей (на 5,6% больше).

Запасы говядины выросли в 1,9%, до 1,4 тысячи тонн, свинины - снизились на 12,2%, до 4,5 тысячи тонн, мяса птицы - на 4,1%, до 46,9 тысячи тонн. Все мясо - в убойном весе, включая мясопродукты в пересчете на мясо.

Запасы молока составили 17 тысяч тонн (на 10,4% больше).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД объявило в розыск Бориса Акунина

Путин исключил возможность крушения Ил-76 из-за российской ПВО

Вопрос с процентами по кредитам участников СВО решат в течение двух-трех недель

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек

Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек

Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

В МВД РФ предлагают лишать водительских прав за скрывающие номера устройства

В МВД РФ предлагают лишать водительских прав за скрывающие номера устройства

СКР сообщил, что Ил-76 был сбит из пусковой установки в Харьковской области

Росстат зафиксировал снижение численности населения России до 146,204 млн

Росстат зафиксировал снижение численности населения России до 146,204 млн

В Минобрнауки РФ заявили, что отток научных кадров в 2022 году не был массовым

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });