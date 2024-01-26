Запасы зерна в сельхозорганизациях России на конец 2023 года снизились на 1,7%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на конец декабря 2023 года составляли 34,7 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В том числе имелось 21,8 млн тонн пшеницы (на 1,6% меньше) и 3,7 млн тонн кукурузы (на 2% больше).

Запасы масличных культур снизились на 13,2%, до 5,5 млн тонн, в том числе подсолнечника - на 7%, до 2,7 млн тонн.

Кроме того, в сельхозорганизациях имелось 3,4 млн тонн сахарной свеклы (на 4,9% меньше), 1,9 млн тонн картофеля (на 37% больше), 595,3 тысячи тонн овощей (на 5,6% больше).

Запасы говядины выросли в 1,9%, до 1,4 тысячи тонн, свинины - снизились на 12,2%, до 4,5 тысячи тонн, мяса птицы - на 4,1%, до 46,9 тысячи тонн. Все мясо - в убойном весе, включая мясопродукты в пересчете на мясо.

Запасы молока составили 17 тысяч тонн (на 10,4% больше).