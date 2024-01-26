Мишустин запретил покупать иностранные бумаги на индивидуальные инвестсчета

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому инвесторы не смогут приобретать бумаги иностранных эмитентов, включая суверенные, на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 января 2024 года заработал закон о запуске индивидуальных инвестиционных счетов нового типа (ИИС-3). Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно повысится до десяти.

Открывать ИИС-1 и ИИС-2 (с минимальным сроком владения в три года) инвесторы больше не смогут, но старые счета можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

Минфин в ноябре прошлого года подготовил проект документа, который запрещал покупку на ИИС бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. Однако на стадии согласования документа у Минфина и Минэкономразвития возник спор, говорил источник "Интерфакса".

По его словам, Минэкономразвития высказалось за вывод из-под этого ограничения бумаг эмитентов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия является государством-основателем ЕАЭС и должна выполнять обязательства в части обеспечения свободного передвижения в границах союза услуг и капиталов, свободы торговли услугами, осуществления инвестиций и т.д., аргументировало свою позицию министерство. Минфин же считал, что возможность приобретения иностранных бумаг не соответствует цели ИИС-3, который вводится для привлечения долгосрочных инвестиций в российскую экономику.