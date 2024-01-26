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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Путин уверен, что участники СВО составят в будущем элиту страны

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты страны - в нее должны войти участники СВО, а не модных, "голых" вечеринок.

"Мы вообще в принципе этих ребят должны поддержать, потому что именно из этой категории наших граждан, молодых граждан, - а я сегодня встречался со студентами, многие из которых прервали обучение и пошли в зону боевых действий, - именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны", - сказал Путин, завершая в пятницу совещание по развитию агломерации Петербурга.

"Не из тех, кто, извините, гениталии обнажают, или заднее место показывают. Такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им", - добавил Путин.

В связи с этим президент попросил главу Минфина в ближайшее время решить два вопроса, о которых ему рассказали на встрече со студентами - участниками СВО: отменить начисление процентов по замороженным кредитам для военнослужащих и налог на имущество для членов семьи участников СВО. "Оба вопроса проработайте с коллегами и в ближайшее время доложите", - обратился президент к главе Минфина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин РФ СВО
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