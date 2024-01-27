Группа ОЗК ввезла в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции по морю

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") ввезла в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук. Как сообщили "Интерфаксу" в компании, груз поступил в порт Новороссийска.

"Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную очистку", - сказали в ОЗК.

Яйца из Турции поступают в РФ и автомобильным транспортом. Они также импортируются из Азербайджана и Белоруссии.

РФ на фоне резкого роста цен на яйца отменила на первое полугодие этого года пошлину на ввоз яиц. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В результате принятых мер

С 10 по 15 января этого года цены на яйца снизились на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, в последующую неделю снижение ускорилось до 1,4%.

В 2023 году производство яиц в сельхозорганизациях РФ выросло на 1,8%, до 38,1 млрд штук, в декабре было отмечено снижение на 0,5% в годовом выражении.