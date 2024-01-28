Глава Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтоженном украинском беспилотнике.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.
Богомаз отметил, что при падении сбитого дрона осколками частично повреждена штукатурка жилого дома.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.