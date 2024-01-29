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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Над Брянской областью сбили беспилотник

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника.

Он был сбит над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны РФ. "Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в понедельник.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.

28 января беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над территорией Унечского района. При падении дрона осколками была частично повреждена штукатурка жилого дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Жуковский район Брянская область
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