Мертвого амурского тигра обнаружили в Приморье

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мертвого краснокнижного амурского тигра нашли в лесу в Приморском крае, сообщил "Интерфаксу" гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Действительно, в лесном массиве обнаружены фрагменты туши тигра. Рабочая версия, что тигра убили, разделали, чтобы замести следы, и спрятали в разных местах в лесу", - сказал Арамилев.

Глава центра добавил, что части тела тигра обнаружили в тех местах, где он обычно не охотился. Он подчеркнул, что внешне это был здоровый взрослый тигр, однако подробности станут известны по результатам экспертизы.

Арамилев сказал также, что обстоятельства гибели тигра сейчас выясняют правоохранительные органы.