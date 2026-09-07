Житель Приморья предстанет перед судом по делу об убийстве амурского тигра

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Житель Приморья обвиняется в незаконной добыче, хранении и продаже амурского тигра, сообщила в понедельник региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина с марта по сентябрь 2025 года находился в лесном массиве Хасанского района. Вместе с группой лиц они обнаружили там краснокнижного хищника - амурского тигра. Фигуранты выстрелили минимум один раз из нарезного охотничьего карабина "Сайга МК", убив тигра. Чтобы скрыть преступление, фигуранты отделили от тела конечности и челюсти. Обвиняемый впоследствии перевозил части туши, а также нашел покупателя для продажи.

Дела в отношении двух фигурантов выделили в отдельное производство. Обвиняемому предъявлен гражданский иск на сумму более 1 млн руб. Уголовное дело направлено в Надеждинский районный суд.