Кабмин РФ упростил порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить технические средства реабилитации без подачи заявления, сообщает во вторник сайт правительства РФ.

"Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данное решение касается граждан, ставших инвалидами из-за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе специальной военной операции, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.

"Теперь электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан будут формироваться без подачи заявлений", - сообщается на сайте.

Участники СВО вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, говорится в сообщении.