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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Опрос показал, что россияне считают сбережениями сумму от 500 тыс. рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По мнению россиян, минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, должна составлять, в среднем, 499 218 рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на сайте социологического центра, показывают, что за последние десять лет минимальный размер сбережений в представлениях россиян вырос в три с половиной раза - в 2013 году он составлял 143 314 рублей.

Согласно опросу, по мнению женщин, эта сумма должна быть не менее 365 357 рублей. Мужчины же оказались более требовательны к тому, с какого уровня должны начинаться накопления, - 691 092 рубля.

Что касается возрастных категорий, то, по данным ВЦИОМ, максимум приходится на запросы граждан 35-44 лет (667 252 рубля), а минимум - на молодежь до 25 лет (257 977 рублей).

Кроме того, более четверти опрошенных (28%) уверены, что есть реальные основания рассчитывать на повышение достатка в текущем году.

Согласно результатам исследования, наиболее оптимистичными в своих ожиданиях по материальному положению оказались сограждане 18-24 лет, составляющие 53% опрошенных.

В свою очередь, 24% сограждан уверены, что стоит ждать понижения достатка, чаще всех такие ожидания у респондентов 45-59 лет, составляющих 27% опрошенных, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 43% сограждан полагают, что их материальное положение в текущем году не претерпит изменений, оставшиеся 5% респондентов не знают, чего ждать в текущем году.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 20 января 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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