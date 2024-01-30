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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Литовец нелегально проник в Россию в грузовом вагоне

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иностранца задержали в Ленинградской области по подозрению в незаконном пересечении границы с Эстонией, сообщает во вторник пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

Нелегала, который оказался гражданином Литвы, выявили в железнодорожном пункте пропуска Ивангород. Как установлено, он незаконно приехал из Эстонии в Россию в полувагоне (грузовом вагоне без крыши - ИФ) железнодорожного состава, сообщает пресс-служба.

Возбуждено дело по ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Суд в Кингисеппе заключил мужчину под стражу.

Как отметили в погрануправлении, иностранцу грозит до двух лет лишения свободы.

ФСБ Ленинградская область Литва Эстония
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