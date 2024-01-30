Песков назвал "охотой на ведьм" обвинения в шпионаже в адрес евродепутата Жданок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают "охотой на ведьм" обвинения в шпионаже в адрес депутата Европарламента, гражданки Латвии Татьяны Жданок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США. Сколько людей арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношения к коммунистам или КГБ. Это то же самое", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы это осуждаем решительно. Конечно, это никоим образом не соответствует никаким идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этим так называемым идеалам", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России.