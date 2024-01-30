В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии

Условия хранения иконы в Храме Христа Спасителя соответствуют требуемым нормам, сообщил глава центра

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева находится в стабильном состоянии, нет никаких травматических изменений, которые потребовали бы реставрации, сообщил генеральный директор Реставрационного центра им. Грабаря Дмитрий Сергеев.

"У нас икона находилась почти полгода. Мы ежедневно наблюдали за состоянием ее сохранности. И мы, и наши коллеги из Третьяковки в итоге отметили, что состояние ее стабильное, что никаких травматических изменений, которые потребовали, например, какого-то реставрационного вмешательства, не нужно", - сказал Сергеев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о состоянии иконы.

Он также уточнил, что было проведено, в основном, для перемещения иконы в Храм Христа Спасителя, укрепление нескольких ее участков, "которые еще когда-то давно у специалистов вызывали некоторые тревоги". При этом он уточнил, что участки небольшие по размеру и "в целом почти не затрагивают красочный слой".

Условия хранения иконы "Троица" в Храме Христа Спасителя соответствуют требуемым нормам, реставраторы надеются, что ее состояние будет стабильно, сообщил Сергеев.

"Сейчас икона находится в Храме Христа Спасителя, насколько мне известно, условия ее хранения соответствуют предельным требуемым нормам и мы уверены, что ее состояние будет так же стабильно, как тогда, когда она находилась в центре им. Грабаря", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть икона возвращена в центр для дальнейшего наблюдения, он отметил, что "мне неизвестно об этом, наверное, через какое-то время определится ее нахождение".

Говоря о реставрационных советах по "Троице", он также сообщил, что они проводятся, в том числе прошел один из советов в январе, после отправки иконы в Храм Христа Спасителя.

Ситуация с иконой "Троица"

Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в Храм Христа Спасителя из Реставрационного центра имени Грабаря 5 января. Как сообщил во время телетрансляции патриаршей Рождественской вечерни завкафедрой церковной истории Московской духовной академии, известный богослов Алексей Светозарский, икона пробудет в храме до праздника Троицы, который в этом году выпадает на 23 июня, после чего ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

15 мая 2023 года стало известно о решении передать икону "Троица" из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону перевезли из Третьяковки в Храм Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже сообщил сайт РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.