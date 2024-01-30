Минпромторг создал отдельное управление под нацпроект по беспилотникам

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Управление беспилотных систем и робототехники создано в Минпромторге РФ для реализации задач профильного национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующий приказ подписал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Куратором нового управления станет замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, отметили в министерстве. До настоящего времени в структуре Минпромторга не было отдельного подразделения, занимающегося БПЛА, этой темой в министерстве в рамках профильного нацпроекта занимался первый замминистра Василий Осьмаков.

Помимо работы над нацпроектом управление займется координацией выполнения гражданского и оборонного госзаказов на производство БПЛА, а также будет обеспечивать развитие и поддержку отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга).

"Развитие ряда перспективных отраслей промышленности, а также оформление в российской экономике новых направлений, таких, как беспилотные технологии и робототехника, требуют структурной адаптации регуляторов. В государственном управлении такими отраслями ведущая роль отводится компактным и гибким структурным единицам, способным быстро реагировать на возникающие вызовы и потребности отраслей", - прокомментировали в пресс-службе изменения в структуре министерства.

Своим приказом Мантуров также упразднил департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения; департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, а также отдел обеспечения деятельности министра.

Одновременно были образованы управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения; управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; управление протокола и пресс-службы.