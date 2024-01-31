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Россельхознадзор с 6 февраля запрещает ввоз кормов итальянской компании Hill's

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 6 февраля запрещает ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия компании Hill's в связи с поставками некачественной продукции.

Как сообщает служба, в корме для кошек были обнаружены ДНК незаявленных в составе таких растительных компонентов, как горох, соя и рапс. Производитель кормов, обозначенных как премиальные, вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости.

Россельхознадзор напоминает, что в ходе проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты службы выявили нарушения как в работе компетентного ведомства страны, так и в работе самих производителей кормовой продукции. "Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак", - уточняется в сообщении.

Ранее, с 7 августа 2023 года, Россельхознадзор приостановил поставки с нидерландского завода этой компании из-за неоднократных случаев фиксации несоответствия продукции заявленному составу.

В 2021 году выявленные нарушения привели к запрету поставок кормов с предприятий Hill's в Чехии и США.

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