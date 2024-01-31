Во Владимирской области загорелся склад обуви

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар на складе по хранению обуви в Судогодском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"В 7:47 пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании на улице Первомайская, д. 70а в поселке Муромцево поступила в 03:48 среды. Огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. метров.

"Происходит горение трех складских помещений с готовой продукцией (домашние тапочки). Тушение осложняет высокая горючая загрузка", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 55 человек и 27 единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.