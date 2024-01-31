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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Пожар на складе с тапочками потушили во Владимирской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спасатели потушили открытый огонь на складе по хранению обуви в Судогодском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

Информация о возгорании на улице Первомайская, д. 70а в поселке Муромцево поступила в 03:48 среды. Огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. метров. Горели три складских помещения с готовой продукцией (домашние тапочки). Тушение осложняло высокая горючая загрузка.

В 7:47 пожар был локализован, сотрудники МЧС не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения.

К тушению привлечено 55 человек и 27 единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

МЧС РФ Владимирская область
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