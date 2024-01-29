Регионам не разрешат ограничивать время продажи алкоголя в ресторанах

Рестораны выведут из-под действия рассматриваемого законопроекта о "наливайках"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рестораны не будут попадать под действие закона о праве регионов ограничивать время работы розничной продажи алкоголя, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о так называемых "наливайках".

"Субъекты РФ вправе устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения объектов общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ", - говорится в поправках к законопроекту, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Проект закона о праве регипонов устанавливать запрет на розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах (483486-8) предусматривает изменения в федеральный закон 171-ФЗ.

Совет Думы принял решение рассмотреть эту инициативу 31 января во втором чтении, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Это решение - ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона", - говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законопроектом регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана регионам ранее.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", - сказал Володин.

В рассмотрении законопроекта во втором чтении по видеосвязи примут участие представители заксобраний регионов.