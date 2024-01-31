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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

"Роскосмос" развернет новый комплекс приема информации в Антарктиде в 2025 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Второй приемный комплекс для проведения сеансов связи с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) планируется разместить на станции "Прогресс" в Антарктиде в 2025 году, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"В 2024 -2025 годах "Роскосмос" планирует разместить на станции "Прогресс" в Антарктиде второй приемный комплекс, предназначенный для проведения сеансов связи с КА ДЗЗ. С очередной Антарктической экспедицией в октябре 2023 года в Антарктиду направлены необходимые материалы для подготовки наземной инфраструктуры на станции "Прогресс"", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в настоящее время на станции "Прогресс" проводятся работы по обустройству площадки для размещения данного комплекса, его отправка в Антарктиду запланирована на четвертый квартал 2024 года.

"Завершить работы по монтажу и пуско-наладке приемного комплекса планируется в марте 2025 года", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, всего с момента эксплуатации центра было принято и передано в адрес оператора космических средств ДЗЗ более 1600 сеансов связи на территории общей площадью более 17 млн кв. км в России и за рубежом.

Роскосмос
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