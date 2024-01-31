Путин заявил, что демилитаризованная линия с Украиной должна обезопасить РФ от дальнобойных орудий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Демилитаризованная линия с Украиной должна обеспечить безопасность территории РФ от дальнобойных орудий западного производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами в среду.

Так он ответил на вопрос о том, где будет проходить демилитаризованная линия, которая обеспечит безопасность россиян вблизи границы России и Украины.

По его словам, российские военные подразделения как раз занимаются "тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российский Федерации".

"Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют - защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать", - сказал Путин.