В Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили ракету над Севастополем, ее обломки упали в частном секторе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"ПВО продолжает работу... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе", - написал Развожаев в Telegram.
Он уточнил, что пострадавших при падении обломков нет.
Горожан он призвал уйти из открытого пространства и укрыться, так как основную опасность представляют осколки.
Ранее вечером он сообщал, что над городом была уничтожена воздушная цель, а ее обломки упали у поселка Любимовка в северной стороне города.
В городе более двух часов действует воздушная тревога, сигнала о ее отмене пока не поступало.