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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили ракету над Севастополем, ее обломки упали в частном секторе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"ПВО продолжает работу... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе", - написал Развожаев в Telegram.

Он уточнил, что пострадавших при падении обломков нет.

Горожан он призвал уйти из открытого пространства и укрыться, так как основную опасность представляют осколки.

Ранее вечером он сообщал, что над городом была уничтожена воздушная цель, а ее обломки упали у поселка Любимовка в северной стороне города.

В городе более двух часов действует воздушная тревога, сигнала о ее отмене пока не поступало.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь Любимовка Федоровская
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