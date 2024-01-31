В Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили ракету над Севастополем, ее обломки упали в частном секторе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"ПВО продолжает работу... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе", - написал Развожаев в Telegram.

Он уточнил, что пострадавших при падении обломков нет.

Горожан он призвал уйти из открытого пространства и укрыться, так как основную опасность представляют осколки.

Ранее вечером он сообщал, что над городом была уничтожена воздушная цель, а ее обломки упали у поселка Любимовка в северной стороне города.

В городе более двух часов действует воздушная тревога, сигнала о ее отмене пока не поступало.