Воздушная тревога в Севастополе отменена

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное ранее в Севастополе, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о возобновлении движения общественного транспорта.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло почти три часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, было остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как уточнил губернатор, в период действия тревоги военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Ранее Развожаев сообщил о том, что средства ПВО сбили ракету над Севастополем, ее обломки упали в частном секторе на улице Федоровской. Также он писал об уничтожении, по предварительной информации, беспилотника, который упал в районе Любимовки.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.