Что произошло за день: среда, 31 января

Обмен пленными, закон о конфискации и кандидаты в президенты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 195 на 195. ОАЭ приняли посредническое гуманитарное участие в вопросе возвращении российских военнослужащих.

- Путин заявил, что Ил-76 был сбит системой Patriot. При этом он отметил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета. По его словам, в России тысячи пленных, а у Украины - несколько десятков.

- Пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатами в президенты РФ. Помимо Владимира Путина это сделали председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович, выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев сдал подписи, но не успел собрать их необходимое количество. Бьюти-блогер Рада Русских представила в ЦИК документы и подписи избирателей, но принесла лишь три коробки с подписями. Между тем основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской кампании.

- Дума приняла закон о конфискации за преступления против безопасности РФ. Документ позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

- Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS. Поддержка старых версий будет прекращена, в течение 2024 года они будут планомерно отключены.

- Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России по иску 2017 года. Претензии касались применения конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

- Экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус получила 13 лет по второму делу о хищениях. Это наказание было назначено по совокупности с наказанием по приговору 2017 года, по которому она получила 8,5 лет колонии за мошенничество и присвоение средств в особо крупном размере.

- Российские военные уничтожили 20 ракет над Крымом и Черным морем. Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки (Крым), повреждений авиационной техники нет.