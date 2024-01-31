Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России по иску 2017 года

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международный суд ООН в среду отверг практически все претензии Украины к России, касавшиеся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев подал иск по этому делу в 2017 году. В случае с первой конвенцией украинская сторона утверждала в суде, что ДНР и ЛНР следует считать террористическими организациями, а Россия ответственна за их финансирование. В случае со второй конвенцией речь шла о предполагаемых случаях систематической дискриминации нацменьшинств в Крыму после его присоединения к РФ.

В обоих случаях суд отверг основную часть обвинений и увидел нарушения со стороны России лишь в отдельных вопросах.

"Десятью голосами против пяти суд отклоняет все остальные пункты обвинения, представленные Украиной, касающиеся предполагаемых нарушений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - сказала председатель суда Джоан Донохью.

"Десятью голосами против пяти суд отклоняет все остальные пункты обвинения, представленные Украиной по (нарушению Россией - ИФ) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - добавила она.

Суд пришел к выводу, что в случае с обеими конвенциями Россия нарушила только один пункт. Так, по мнению судей, Россия не приняла меры для расследования информации, полученной от Украины, о том, что некоторые лица "могли финансировать терроризм" в ДНР и ЛНР. Суд также заключил, что после 2014 года Россия перевела систему образования в Крыму на русский язык, в том числе для этнических украинцев. Согласно вердикту, то как были претворены в жизнь данные меры, противоречит положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По мнению суда ООН, Россия также не выполнила часть временных распоряжений Международного суда ООН от 2019 года. В то же время суд отметил, что некоторые эти нарушения теперь не актуальны, так как касались вопросов, по которым в итоге вина России доказана не была.