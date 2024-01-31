МИД РФ сообщил, что суд ООН не увидел дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международный суд ООН признал, что дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет, всем желающим на полуострове и далее будет предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством, заявил МИД РФ в среду в сообщении, касающемся признания Международным судом ООН отсутствия в России дискриминации крымских татар и украинцев и полном отказе Украине в компенсациях по её претензиям.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, 31 января Международный суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). "Суд отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Конвенции. Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет", - отмечает МИД.

"Международный суд признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках", - сообщает ведомство.

Отметив, что большинством голосов суд постановил, что "резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию РФ являет собой нарушение обязательств по МКЛРД в части права на образование", МИД назвал данное суждение "достаточно спорным", "особенно если учесть вывод суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным". "Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством", - подчеркивает МИД РФ.

Согласно сообщению, суд не обнаружил нарушения Конвенции "и в отношении запрета т.н. "Меджлиса", признанного в России экстремистской организацией", подчеркнув в решении, что "представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции".

МИД сообщает и об отклонении обвинений Украины "в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму", претензий "по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года". Не сочтены обоснованными, отмечают на Смоленской площади, и обвинения Украины "в якобы ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия".

"Дело завершено, от России каких-либо специальных действий в рамках реализации этого решения не требуется, все компенсационные требования Украины отклонены", - отметил российский МИД.